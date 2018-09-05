” الصندوق العقاري ” يكشف إمكانية تنازل المتقدم عن القرض لأقاربه

عادل الحربي (صدى):

أكد صندوق التنمية العقارية، أن المتقدم للحصول على قرض يمكنه التنازل عنه لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط.

جاء ذلك في رده على سؤال لمواطن، قال فيه : ” نزل قرض للوالد ويريد نقل القرض باسمي..هل يشترط عدم وجود قرض سابق لدى البنوك لنقل القرض ” .

وقال حساب خدمة العملاء التابع للصندوق العقاري عبر موقع ” تويتر ” : ” يستطيع المتقدم التنازل لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط. علماً بأن جميع إجراءات التنازل تتم عن طريق وحدة خدمات المستفيدين بالفروع ” .