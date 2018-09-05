” الصندوق العقاري ” يكشف إمكانية تنازل المتقدم عن القرض لأقاربه
أكد صندوق التنمية العقارية، أن المتقدم للحصول على قرض يمكنه التنازل عنه لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط.
جاء ذلك في رده على سؤال لمواطن، قال فيه : ” نزل قرض للوالد ويريد نقل القرض باسمي..هل يشترط عدم وجود قرض سابق لدى البنوك لنقل القرض ” .
وقال حساب خدمة العملاء التابع للصندوق العقاري عبر موقع ” تويتر ” : ” يستطيع المتقدم التنازل لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط. علماً بأن جميع إجراءات التنازل تتم عن طريق وحدة خدمات المستفيدين بالفروع ” .
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