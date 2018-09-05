” ساما ” تعيد حسابات الأطراف بعد تعديلات وثيقة تأمين المركبات

علي القحطاني(صدى):

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، بإعادة حسابات الأطراف ذات العلاقة وذلك بعد إعلانها تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

وتضمنت التعديلات المُدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أنها أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عامًا وما فوق ويحمل رخصة قيادة.

وقال خبراء في قطاع التأمين إن قرار ” ساما ” يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم مع مراعاة جميع حقوق الشركات العاملة في السوق السعودي.