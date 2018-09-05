لوف: أوزيل أعلن إعتزاله دوليًا ولا يوجد عنصرية بالمنتخب الألماني

نواف السالم(صدى):

أغلق ” يواخيم لوف ” المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، صفحة نجم الفريق السابق اللاعب ” مسعود أوزيل ” ، لافتًا إلى صعوبة عودة اللاعب إلى صفوف الفريق.

وقال ” لوف ” في مؤتمر صحافي اليوم، قبل اللقاء المرتقب للمنتخب الألماني مع نظيره الفرنسي غدًا الخميس بمدينة ” ميونخ ” الألمانية في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة دوري أمم أوروبا: ” مسعود أوزيل أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل أسابيع قليلة، لديه أسبابه، ولهذا انتهى ذلك الموضوع، إذا كان لاعب أعلن اعتزاله اللعب الدولي لن تستطيع إعادته بعد 8 أسابيع.

وأضاف ” لوف ” ، أنه أراد الاتصال بأوزيل في الفترة الماضية ولكنه لم يجد إجابة، و ” سنواصل محاولاتنا لأخذ المبادرة ” ، مؤكدًا أن ” أوزيل ” لاعب مهم للغاية بالنسبة للمنتخب الألماني، ولكنه حتى الآن لم يرد على محاولات الاتصال به.

واستنكر لوف مصطلح ” عنصرية ” في مواجهة الاتحاد الألماني، وقال: ” لم يكن هناك أي شكل للعنصرية في فريقنا، كل لاعبينا كانوا مندمجين بشكل رائع في الفريق ” .