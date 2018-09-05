زوجة تطلب الخلع من زوجها لميوله القطرية

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية تدعي ” منال ناصر ” ، تبلغ من العمر 33 عام، اليوم الأربعاء، دعوى خلع ضد زوجها لسبب غريب من نوعه يتعلق برفضها سفره للعمل في دولة قطر.

وطالبت ” ناصر ” في دعوى أمام محكمة الأسرة بحلوان جنوب العاصمة القاهرة، بخلعها من زوجها بعد إصراره على السفر لقطر والعمل فيها.

وقالت ” الزوجة ” ، في دعواها، إنها ولدت لأب مصري وأم بريطانية وواصلت الإقامة والعيش في إنجلترا حتى تعرفت على زوجها ” وائل عاصم ” 42 عامًا قبل 8 سنوات خلال زيارة لها لمصر.

وبّينت ” ناصر ” ، أنها وقعت علاقة حب قوية بينهما انتهت بالزواج، إلا أنها فوجئت خلال الفترة الأخيرة بميول غريبة لدى زوجها للسفر إلى قطر والعمل فيها وترك التدريس في مصر، رغم أن حالتهما المادية مستقرة للغاية.

وأصرت المواطنة المصرية على طلب الخلع من زوجها، رافضةً تدخل المحكمة في الصلح بينهما.