هل يلزم تسديد المخالفات المرورية عند إصدار بدل فاقد للبطاقة؟
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يوجد علاقة بين إصدار بدل فاقد للبطاقة، والمخالفات المرورية.
جاء ذلك في ردها على سؤال لمواطن، قال فيه: ” هل على بدل فاقد غرامة أول مرة، و هل علي مخالفات لازم أسدده؟ ” .
وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية، لا يلزم تسديد المخالفات المرورية حيث لا يوجد أي ارتباط بين مخالفاتك المرورية وسجلك المدني ” .
من جانبه، ردّ المواطن قائلًا: ” كم مره ثانيه؟ ” ، وأجابت الأحوال : ” عند الفقدان للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها ١٠٠ ريال ” .
اترك تعليقاً