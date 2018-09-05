هل يلزم تسديد المخالفات المرورية عند إصدار بدل فاقد للبطاقة؟

نايف السالم(صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يوجد علاقة بين إصدار بدل فاقد للبطاقة، والمخالفات المرورية.

جاء ذلك في ردها على سؤال لمواطن، قال فيه: ” هل على بدل فاقد غرامة أول مرة، و هل علي مخالفات لازم أسدده؟ ” .

وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية، لا يلزم تسديد المخالفات المرورية حيث لا يوجد أي ارتباط بين مخالفاتك المرورية وسجلك المدني ” .

من جانبه، ردّ المواطن قائلًا: ” كم مره ثانيه؟ ” ، وأجابت الأحوال : ” عند الفقدان للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها ١٠٠ ريال ” .