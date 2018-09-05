ضبط إثيوبيين وامرأة بحوزتهم مسدس في حملة لتعقب المخالفين بتربة

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات المجاهدين بتربة من ضبط إثيوبيين وامرأة من مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل، وكان بحوزتهم مسدس، وذلك تحت إشراف رئيس الدوريات مترك بن محمد السبيعي.

وتفصيلا؛ وجهت الجهات الأمنية بمحافظة تربة، صباح اليوم، حملة إلى مواقع عدة، في إطار جهود تعقب مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل.

وباشرت القوة عملية التفتيش في الأماكن التي يُحتمل أن يعمل بها مخالفون، فيما تمركزت نقاط تفتيش لفرض الرقابة الأمنية الصارمة، وتمكنت من ضبط المخالفين وبحوزتهم مسدس وتم التحفظ عليهم وإحالتهم للتحقيق.