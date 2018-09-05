انطلاق فولكس فاجن أب بباقة R-Line Exterior أكثر رياضية وجاذبية

برلين(صدى):

تعتبر أب هي أصغر سيارة فولكس فاجن معروضة للبيع , وفي الوقت نفسه واحدة من أقدم السيارات المتواجدة في التشكيلة حيث طرحت منذ عام 2011. ولا تملكك الشركة بديل مباشر لأب ، لذا فهي تحاول إيجاد طرق لتحديث السيارة الحالية مثل منحها معالجة GTI العام الماضي والآن توفر فولكس فاجن لها حزمة اختيارية R-Line خارجية تضم العديد من التحسينات الشكلية.

وكما هو الحال مع كل مجموعة R-Line الأخرى المصممة خصيصا لسيارات فولكس فاجن ، فالنسخة التي توفرت لموديل أب توفر نظرة رياضية إلى حد ما من شأنها خداع أصدقائك ليعتقدوا أنك تملك موديل UP R في حال تواجد سيارة بهذا الاسم ، وتوفر الباقة المصد الأمامي الأكثر نحافة مع لمسات من الكروم لمصابيح الضباب ، جنبا إلى جنب مع عتبات جانبية بلون الجسم ، وشريط فضي لشبكة التهوية.

وستتمكنوا من تمييز هذه السيارة عن باقي اصدارات أب الأقل من خلال المرايا الجانبية باللون الأسود والسقف الأسود ، في حين أن النوافذ الجانبية الملونة والنوافذ الخلفية تساهم في تعزيز جاذبية السيارة الخارجية. كما تعتمد السيارة على عجلات 16 بوصة باللون الأسود اللامع ، كما يتوفر لها عجلات أكبر 17 بوصة باللون الأسود أو الأسود اللامع مع إطارات 195/40 R17.

وفي ألمانيا ، تريد شركة فولكس فاجن قيمة تبلغ 795 يورو لحزمة R-Line الخارجية.