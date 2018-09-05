اللجنة الوطنية تتلف 2120 مادة تبغ وتغلق عدد من نقاط البيع بالطائف

حسين العلي(صدى):

اتلفت اللجنه الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين بالطائف والتي وجه بها وزير الصحة اكثر من ٢١٢٠ مادة مخالفة في نقاط بيع التبغ بمشتقاته منذ ان بدأت اعمالها قبل عدة ايام بمشاركة امانة الطائف وفرع التجاره والدوريات الامنية .

وكان معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني قد وافق مطلع الاسبوع الماضي على تشكيل اللجنه حيث دشن مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس انطلاق الحملة مطلع الاسبوع الحالي والتي بدأت اعمالها بزيارة مرافق الصحة المختلفه ورصد مخالفات التدخين داخل المنشأت الحكومية وفرض الغرامات الالكترونية المباشرة على المخالفين والتي نص النظام على انه يحظر التدخين داخل المرافق الحكومية بما يعادل ١٥ متر ويعاقب النظام المخالف بغرامة مالية قدرها ٢٠٠ ريال الكترونيا على سجله المدني .

هذا وقد زارت اللجنة المشتركة كافة مرافق الصحة واوكلت في الوقت نفسه مراقبة النظام وتطبيقه للامن داخل المرافق مع تكثيف زيارات اللجنة لكافة الجهات الحكومية .

من جهة اخرى نفذت اللجنة جولات تفتيشية على نقاط البيع للتبغ والشيش والمعسلات بانواعها واتلفت اكثر من ٢٠٠٠ مادة كما فرضت غرامات مالية تقدر بمية الف في الايام الاولى للحملة واغلقت عدد من المحلات وتعمل اللجنة على مراقبة نقاط البيع وتطبيق الانظمة في هذا الشأن والتي تمنع بيع السجائر بشكل مفرق كما تمنع بيع الجراك والمعسل المخلوط محليا وبالوزن وكذلك تمنع وجود اعلانات ترويجية او تشجيعية وكذلك تمنع احتواء المحل على ملصقات او اضواء جذب وترغيب وتفرض وجود ملصقات تحذيرية بامراض التدخين وعدة اشتراطات اخرى تراقبها اللجنة .

اوضح ذلك عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف مشيرا ان اللجنة لن تتهاون في تطبيق الانظمة مباشره والكترونيا وفرض الغرامات مباشره وفق النظام

وان اللجنة تضم في عضويتها مدير مكافحة التدخين في صحة الطائف دخيل الله الثقفي وفهد الشاعر من امانة الطائف وسامي الحارثي من وزارة التجارة والرائد طارق الثقفي من الدوريات الامنية يساندهم فريق فني وامني ورقابي ميدانيا وتستمر الحملة بشكل دوري في تكثيف حملات على نقاط البيع وكذلك المرافق المنصوصة بحظر التدخين.