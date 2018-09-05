بالفيديو.. طفل جيزاني يتغنى في حب الملك والوطن
أظهر مقطع فيديو، طفل يقوم بالغناء في حب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والوطن الغالي.
وأوضح الفيديو، الذي يقطن منطقة جازان، وهو يتغنى بكلمات جميلة وصوت عذب بحب الملك والوطن وسط إعجاب المحيطين به.
Abu yazeed[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 دقيقة
خفظ الله خادم الحرمين الملك سلمان الحزم والعزم
وحفظ الله ولى عهده الأمير محمد ( الضرغام فتى الناس لا يخفى عليهم مكانه وضرغامه إن هم بالأمر أوقع)
ما أعذب هذا الصوت و أجمل الكلمات في حب الوطن الغالي