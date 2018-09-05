بالفيديو.. طفل جيزاني يتغنى في حب الملك والوطن

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طفل يقوم بالغناء في حب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والوطن الغالي.

وأوضح الفيديو، الذي يقطن منطقة جازان، وهو يتغنى بكلمات جميلة وصوت عذب بحب الملك والوطن وسط إعجاب المحيطين به.