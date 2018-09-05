بالفيديو.. لأول مرة منذ السماح لهن بالقيادة.. مواطنات يوصلن أبنائهن لمدارسهم

علي القحطاني (صدى):

شهد العام الدراسي الجديد بالمملكة حدثًا مختلفًا، حيث قامت العديد من الأمهات بتوصيل أبنائهن إلى مدارسهم بسياراتهن الخاصة، وذلك للمرة الأولى من نوعها، بعد تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة.

ووثق مقطع فيديو، رحلة الإعلامية حليمة بحير، لتوصيل أبنائها إلى المدرسة، حيث روت تجربتها قائلة: ” إن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، أظهر أثرًا إيجابيًا للعديد من الأمهات والعاملات في قطاع التعليم بالمملكة، فكنت أعاني إشكاليات إيصال أطفالي إلى المدرسة، وأعيش حالة من القلق الكبير، بسبب متابعة السائق اليومية ” .

واستطردت: ” أما في الوقت الحالي، فإني أشعر بالسعادة لتمكني من متابعة كافة أمور أطفالي وإيصالهم للمدرسة، فهناك العديد من المعلمات والموظفات السعوديات استفدن من هذا القرار في التقليل من تكاليف النقل والسائق ” .

فيما أعربت ” بحير ” عن سعادتها العارمة باصطحاب أطفالها للمدرسة لأول مرة قائلة: ” لأول مرة في حياتي تتحقق أمنيتي التي طالما انتظرتها طويلًا، بأن أقود سيارتي إلى مدرسة ابنتي وابني بنفسي، ونشعر معًا بالأمان، بدلًا من وجود سائق ” .