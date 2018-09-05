” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقتين

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد أهالي منطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، أهالي منطقة المدينة المنورة ” اليتمة، الحناكية، العشاش، خيبر، الشقرة، الأكحل ” والأجزاء المجاورة لها، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ وقد تؤدي لجريان السيول.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الأربعاء الموافق 5/9/2018 الساعة 15.30 حتى الساعة 20.00 من نفس اليوم.

كما أصدرت إنذارًا لأهالي منطقة الرياض ” عفيف، حلبان، حفنة ” والأجزاء المجاورة لها، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ وقد تؤدي لجريان السيول.

وتبدأ الحالة من اليوم الأربعاء الموافق 5/9/2018 الساعة 15.30 للساعة 00.00 من يوم الخميس الموافق 6/9/2018.