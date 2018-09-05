وكيل إمارة الشمالية يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

رأس وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس،أمس اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لبرنامج التوطين الموجه.

واستهل الاجتماع بكلمة وكيل الإمارة أكد فيها حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة على متابعة برنامج التوطين، وأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة، ومضاعفة الجهود تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، مؤكداً على سرعة التنفيذ وتطوير أعمال اللجنة، ورفع التقارير الدورية ومؤشرات قياس الأداء.

وناقش أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات ذات العلاقة من بينها الاستعداد للبدء في المرحلة الثانية من توطين بعض الأنشطة التي تستهدف توطين سوق المواشي والسوق الشعبي ومحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات المستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي ومحلات الأواني المنزلية ابتداء من 1/ 1 / 1440هـ .

كما بحث أعضاء اللجنة الأنشطة التي يستهدفها البرامج كمرحلة ثالثة، وفقاً للجدول الزمني وخطة التوطين المعتمدة.