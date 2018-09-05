30 تهمة لمواطن حاول زعزعة الأمن باستغلال الدين

عادل الحربي(صدى):

تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأربعاء، في دعوى مقامة من النيابة العامة ضد مواطن، بحضور وسائل الإعلام وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان؛ حيث تضمنت لائحة الاتهامات 30 تهمة.

ومن بين التهم، الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة واستقطاب الشباب وتدريبهم تحت غطاء ديني لزعزعة الأمن، وإنشاؤه مكاتب تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي في دول عربية، بالإضافة إلى إنشائه قناة فضائية في دولتين عربيتين لنشر فكر ومنهج تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي.

وأنشأ في إحدى الدول المجاورة مركزًا للدراسات والبحوث وإصداره كتبًا تعنى بفئة الشباب وإنشائه مجلة بقصد نشر فكر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي والترويج له، وإثارة الفتنة وإضعاف اللحمة الوطنية والتأليب ضد ولاة الأمر والدعوة والتحريض على القتال .