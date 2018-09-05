شاب يقتحم بنك عاريا والشرطة تقتله برصاصات صاعقة

واشنطن(صدى):

اقتحم شاب يبلغ من العمر 26 عامًا أحد البنوك في ” أوكلاهوما ” الأمريكية، عاريًا حيث أخذ في الصراخ؛ فيما تلقت الشرطة مكالمات هاتفية متعددة من أشخاص يبلّغون عن رجل يصرخ ويخلع ملابسه أمام أحد البنوك.

ودخلت عناصر الشرطة خلفه وأخذوا يمطرونه بالمسدسات الصاعقة، وهو يتدحرج مرارًا وتكرارًا على الأرض من شدة الألم؛ حيث انهار الشاب على الأرض.

وأمره الضباط بالتدحرج على وجهه ووضع يده خلف ظهره؛ فيما تساءل أحد عناصر الشرطة: ” كم مرة ضربناه ؟ هل ضربناه 10 مرات؟ ”

وأخذ الشاب يتوسل إلى رجال الشرطة بإزالة الرصاص من جسده، لكنهم رفضوا، ليصمت فجأة، ويتساءل الضباط عما إذا كان حي أم توفي؛ ليرقد بالمستشفى فاقدًا وعيه لمدة 3 أيام ثم يفارق الحياة بعدها.