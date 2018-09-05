أمانة الرياض ترفع أكثر من مليوني طن من النفايات البلدية خلال 8 أشهر

سعيد العجل(صدى):

في إطار جهودها الميدانية المكثفة الهادفة إلى المحافظة على جمالية المدينة، وتوفير بيئة صحية خالية من عوامل التلوث بما يحقق سلامة السكان وراحتهم، واصلت فرق أمانة منطقة الرياض أعمالها لتحسين المشهد الحضري وإزالة عناصر التلوث البصري خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث رفعت 2,004,296 متر مكعب من مخلفات وأنقاض البناء الملقاة بطرق عشوائية في الأراضي الفضاء بمتوسط شهري يقدر بحوالي 250,053 متر مكعب.

والتقطت فرق الأمانة خلال المدة ذاتها ما وزنه 63,952 طن من النفايات المبعثرة في الشوارع والطرقات بمعدل شهري يبلغ 2994 طن، وأزالت 582,640 لوحة وملصقا دعائيا مخالفا للأنظمة بكمية شهرية تبلغ 72,830 لوحة وملصقًا، ونفذت أعمال كنس آلي لشوارع المدينة على مساحة تبلغ 1,658,829 كيلو متر وبمعدل شهري يقدّر بحوالي 207,354 كيلو متر.

وأزالت الأمانة 9701 مركبة مهملة وتالفة بمتوسط شهري يبلغ 1213 مركبة، وعالجت أوضاع 380,713 حاوية نفايات بمعدل معالجة شهري يقدر بحوالي 47,589 حاوية، وغسلت أرصفة الشوارع على مساحة تبلغ 1,060,165 متر طولي، بمتوسط شهري يبلغ 132,521 متر طولي.

وأشارت الأمانة إلى أن كمية النفايات البلدية خلال الأشهر الثمانية الماضية بلغت 2,380,415 طن من النفايات البلدية الصلبة داخل مدينة الرياض بمعدل شهري يبلغ 297,552 طن.

وثمنت الأمانة تعاون سكان مدينة الرياض في الحفاظ على بيئة العاصمة وجماليتها، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم.