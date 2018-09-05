جريزمان: استبعادي من القائمة النهائية لأفضل لاعب بالعالم ” وصمة عار “

نواف السالم(صدى):

علّق المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم نادي أتلتيكو مدريد، على أمر استبعاده من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الجاري 2018، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلًا: ” استبعادي من القائمة النهائية، أمر غريب، أعتقد أنه وصمة عار ” .

وتابع نجم أتلتيكو مدريد: ” إنها القائمة النهائية للجائزة التي يقدمها الاتحاد الدولي، وبطولة الفيفا هي كأس العالم، وفرنسا توجت بلقب البطولة، ولا يوجد أي لاعب فرنسي في القائمة، وهذا لا معنى له ” .

واستطرد: ” الكرة الذهبية هي الحد الأقصى لأي لاعب، وأعتقد أنني أقرب لها من أي وقت مضى، وسيكون شرفًا لي بالتأكيد الفوز بها ” .

جدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، كان قد أعلن مؤخرًا عن استبعاد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب بالعالم لعام 2018م، وذلك لصالح الثلاثي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ومحمد صلاح لاعب ليفربول.