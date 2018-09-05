بدء انتاج أودي E-Tron قبل الكشف عنها في 17 سبتمبر

بروكسل(صدى):

نحن على بعد يوم واحد فقط من كشف النقاب عن سيارة مرسيدس EQ C ، ويبدو أن أودي تحاول تذكيرنا في وقت لاحق من هذا الشهر أننا سنرى كروس أوفر كهربائية أخرى من علامة تجارية ألمانية متميزة. وسيتم كشف النقاب عن E-Tron في حدث خاص في سان فرانسيسكو يوم 17 سبتمبر ، واليوم نصل إلى معرفة بدء الإنتاج من السيارة.

وهذا الإعلان المهم هو فرصة جيدة لأودي لتقديم صورة تشويقية أخرى للسيارة الجاهزة للإنتاج ، وهي مصورة هنا في ظلال ميسانو حمراء بينما تختبئ إلى حد كبير تحت غطاء. وستقوم أودي بتجميع E-Tron في عاصمة بلجيكا بروكسل حيث سيتم تصنيع E-Tron Sportback الأكثر أناقة في عام 2019.

وبفضل حملة تشويقية واسعة النطاق ، فإننا نعرف إلى حد كبير كل شيء يمكن معرفته حول السيارة كما تم عرض التصميم الداخلي بشكل كبير وصولاً إلى الكاميرات الجانبية الفاخرة التي تحل محل المرايا التقليدية. كما نعلم الكثير عن المواصفات الفنية للسيارة ، حيث ستكشف أودي عن أن E-Tron تأتي بمحركات كهربائية مزدوجة تعمل على تطوير قوة 355 حصانًا و561 نيوتن-متر من عزم الدوران. ولمدة ثماني ثوانٍ ، تستطيع السيارة انتاج 402 حصان و664 نيوتن متر.

وقالت شركة أودي إن E-Tron ستعرض مدى تنقل أكثر من 248.5 ميل (400 كيلومتر) بالاتساق مع معايير (WLTP) بفضل بطارية كبيرة تبلغ 95 كيلوواط ، وستتساع من صفر إلى 62 ميل في الساعة (100 كم / ساعة) في أقل من ست ثوان.

وترغب اودي في أن تكون السيارة أول مركبة إنتاجية بدون انبعاثات كربونية في قطاع السيارات الفاخرة, وكل ما تبقى هو كشف النقاب عنها.