ما زالت تحتفظ بزيها المدرسي.. مواطنة أربعينية تروي ذكريات دراستها

عادل الحربي (صدى):

تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، كشفت مواطنة عن احتفاظها بزيها المدرسي الخاص بها حتى الآن، على الرغم من مرور ما يقرب من 29 عامًا على فترة دراستها، حيث تبلغ من العمر 46 عامًا، مؤكدة أنه يعيد إليها ذكريات جميلة لا تنسى.

وقالت المواطنة في تغريدة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” دفعني حنان المعلمات وعطفهن علي بعد أن توفيت والدتي وأنا في سن خمس سنوات إلى حب المدرسة والتعلق بها ” ، مرفقة تغريدتها بصورة لزيها المدرسي حينذاك، في إشارة منها إلى أنها مازالت تحتفظ به حتى الآن.

وعلّقت على الصورة قائلة: ” اشتقت لمدرستي، معلماتي وواجباتي والأوقات التي كنت أقضيها بتزيين دفاتري، للمراهقة لصديقات من عمر ما شفتهم ” ، مضيفة: ” سعيدة بمريولي وبعض دفاتري القديمة، أتأملها كل حين فتروي ما في الخاطر من حنين ” .

فيما أكدت السيدة، أنها على الرغم من تخرجها منذ سنوات، إلا أنها ما زالت تحن لأيام الدراسة والعلم والصداقة والمعلمات.