400 مليون جنيه غرامة ضد قنوات ” beIN ” بمصر

ماجد محمد(صدى):

قضت المحكمة الاقتصادية المصرية، بتغريم مجموعة قنوات ” بي إن سبورتس ” ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه؛ حيث أحيلا للمحاكمة الجنائية بعد أن خالفت المجموعة قانون ” حماية المنافسة ” .

ويأتي ذلك، حينما قطعت المجموعة القطرية الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري ” نايل سات ” بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري سهيل سات.

وأكدت المحكمة الاقتصادية أن إجبار المشتركين على تحويل أجهزتهم للقمر الصناعي القطري يهدد القمر المصري بالخروج من السوق؛ بينما توالت الشكاوى المقدمة ضد قنوات ” بي إن سبورتس ” في الكويت، لاتهامها بالقيام بممارسات احتكارية تتعلق بنقل مباريات كرة القدم العالمية للمشاهدين في الكويت.