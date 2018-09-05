​هيونداي تعيد تسمية سانتافي بسبعة مقاعد باسم سانتافي XL كموديل 2019

لندن(صدى):

أكدت هيونداي تفاصيل التسعير والاصدارات لموديلات 2019 من سانتا في XL ، والتي كانت سابقاً النسخة بسبع مقاعد من طراز سانتافي. وبصرف النظر عن تغيير الاسم ، تحصل سيارة “سانتافي XL 2019 أيضًا على نظام معلومات وترفيه أكثر قدرة ، مع الاستمرار في طرح الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، ولكنه يتميز الآن بمعالج أسرع ، وتتبع حركة المرور ، وبيانات الحوادث التي لا تتطلب اشتراكًا.

ويبدأ سعر سيارة سانتافي XL لعام 2019 من 31.830 دولارًا ، وهو نفس سعر طراز العام الماضي ، في نموذج SE الدفع الأمامي. وقد تم تبسيط هذا المدي من الاصدارات بشكل أكبر ، حيث تم التخلي عن بعض نسخ العام الماضي ، بما في ذلك SE Ultimate و SE Ultimate مع باقة Tech Package. وسيتم تقديم بدلاً من ذلك Ultimate و Limited Ultimate مع باقة Tech Package.

وتشمل المواصفات القياسية لسيارة هيونداي سانتا في XL 2019 عجلات من الألمنيوم مقاس 18 بوصة ، ونظام التحكم في مساعدة الطرق الصاعدة ، ونظام التحكم في فرامل الهبوط ، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ، ونظام تشغيل السيارة عن بعد مع انذار ، وزجاج الخصوصية في الخلف ، و Android Auto و Apple CarPlay ، وفترة تجريبية لمدة 90 يومًا مع Sirius XM Radio ، نظام البلوتوث ، وباقة للقطر .

وسيوفر طراز Limited Ultimate مكان جلوس لستة ركاب ، مع كراسي شبيهة بكراسي السائق في الصف الثاني ، مصابيح خلفية LED ، عجلات معدنية قياس 19 بوصة ، فتحة سقف بانورامية ونظام صوت ممتاز وغير ذلك الكثير. والخيار الوحيد لها محرك GDI V6 سعة 3.3 لتر مع محرك بقوة 290 حصان ، وناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات. و نظام الدفع الكلي.