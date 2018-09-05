بالصور.. إغلاق مطعم يذيب الأسماك المجمدة لبيعها على أنها طازجة بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية شرق حفر الباطن، من ضبط مطعم يُذيب الأسماك المجمدة ويبيعها على أنها طازجة، وذلك خلال جولة ميدانية نفذتها على المنشآت الغذائية ضمن برنامج ” غذاؤكم أمانة ” .

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الفرق التفتيشية، قد رصدت عدة مخالفات أخرى، تم على إثرها إتلاف ٤٩٤ كجم، وإغلاق المنشأة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقها.

ومن ناحية أخرى، نجحت بلدية العيون في منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة، في إحباط توزيع أكثر من 600 وجبة إعاشة جاهزة على أحد الفنادق، يتم تحضيرها داخل مزرعة خارج النطاق العمراني.

فيما أكدت ” الشؤون البلدية والقروية ” ، أنه قد تمت مصادرة وإتلاف كامل الوجبات، وتسليم 8 من عمالة مخالفة لوحدة ضبط المخالفات.