” مقص ” يقود مواطن لاكتشاف 3 آسيوين امتهنوا سرقة محلات السباكة بالأفلاج

الأفلاج(صدى):

تمكن ” مواطن ” من اكتشاف 3 آسيويين، اُتهموا بامتهان سرقة ” محلات السباكة ” في الأفلاج.

وبالتطرق للتفاصيل، تفاجأ ” عامل ” بأحد محلات السباكة بدخول 3 آسيويين يطلبون مقص قطع الأقفال الكبيرة؛ فاعتذر منهم بعد أن أثار طلبهم الريبة والاستغرب عنده؛ ثم تمت متابعتهم.

وقام الآسيوين الثلاثة بالتوقفهم عند أحد المحلات وشراء مطلبهم منه ” المقص ” ؛ قام المواطن بإيقاف مركبة خلف مركبتهم والتسكير عليهم وإبلاغ الجهات الأمنية.

يُذكر أن الجهات الأمنية قامت بمباشرة الموقع، وتحفظت على المتهمين؛ حيث كشفت التفاصيل الأولية أن منهم متهمًا بسرقة أحد محلات السباكة بـ ” الأفلاج ” قبل عام، بعد أن قام خلالها بكسر أبواب المحل وسرقة مواد تُقَدر قيمتها بحوالى 85 ألف ريال.