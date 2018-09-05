هربا من الخلافات الزوجية.. امرأة تشعل النيران في جسدها

القاهرة(صدى):

قامت زوجة مصرية بإشعال النيران في جسدها، كطريقة للهرب من خلافاتها الكثيرة مع زوجها، بعد ضيق حالتهم المادية، مما جعل صبرها ينفذ، وأثر بالسلب على حالتها النفسية، الأمر الذي جعلها تقرر إنهاء حياتها بهذه الطريقة.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين تزوجت السيدة التي تبلغ من العمر 42 عامًا، وعاشت سنوات مع زوجها، وكانت تضغط على نفسها مع كل خلاف من أجل طفلها، حتى أكمل عامه العاشر، في ظل الخلافات الكثيرة مع زوجها.

ثم تعرض الزوجان لضائقة مالية، أدت بها للدخول في حالة نفسية سيئة، تطورت إلى اكتئاب، وذات يوم، نسبت مشاجرة بين الزوجين، فتركها وخرج من المنزل، لتدخل غرفتها وظلت تنتحب، وأثناء جلوس ابنها أمام التليفزيون، سمع صرخاتها، ليهرول إليها مسرعًا، ليجد النيران تأكل جسدها، ثم حاول الأهالي اخماد النيران ونقلها للمستشفى، ولكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها.

وعليه، ورد إخطارًا إلى شرطة المرج، من مستشفى الدمرداش بوصول ربة منزل جثة هامدة، نتيجة إصابتها بحروق في أماكن متفرقة من جسدها، فيما انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، لإجراء التحريات الأولية.