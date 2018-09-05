” فيديو ” يرصد فرحة حاج بزيارة المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، فرحة حاج من إحدى بلدان شمال أفريقيا؛ لزيارته المدينة المنورة.

وأظهر الفيديو سعادة الحاج بتواجده بالقرب من قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، حيث زار قبر الرسول وأصحابه.

وأوضح الحاج أنه كان يقرأ عن أصحاب النبي أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، إلا أنه سعيدًا للغاية؛ لكونه متواجدًا بالقرب من قبورهما.