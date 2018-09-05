بالفيديو.. إطلاق حملة راقصة للاحتجاج على النظام الإيراني

طهران(صدى):

أبرزت مقاطع فيديو رقص المئات بمدن تركية وإيرانية على إيقاع اغنية مسماه بـ ” سني دئيللر ” ؛ للإحتجاج على أساليب القمع في إيران، حيث تدرج إيران الرقص ضمن المحرمات .

حيث بدأت هذه الحملة الراقصة الشابة هانية شجاعي والتي تبلغ من العمر 15 عامًا، إلا أن هذه الحملة اجتازت حدود إيران إلى مدن ناطقة بالتركية في كل من جمهورية آذربيجان وتركيا.

وقام الشباب والفتيات باتخاذ الرقص كرسالة للاحتجاج على أساليب القمع في إيران، حيث تدرج إيران الرقص ضمن المحرمات .