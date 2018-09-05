محترف النصر يتفوق على لاعب الهلال ويقتنص لقب الأفضل
تفوق البرازيلي جوليانو فيكتور، لاعب وسط نادي النصر، على محور الهلال محمد كنو؛ ليقتنص لقب أفضل لاعب في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتصدر محترف النصر، التصويت الجماهيري الذي أجرته قناة ” دوري بلس ” ، المالكة لحقوق إذاعة الكرة السعودية؛ فيما جاء في المرتبة الثانية محور الهلال محمد كنو، ثم ثالثًا حسين عبدالغني، قائد فريق أحُد.
واقتنص جوليانو، في أولى مبارياته بقميص فريقه النصر، أمام أحُد على أرضه، هدفًا في الوقت الضائع بتمريرة ساحرة من اللاعب إلى زميله المغربي نور الدين إمرابط الذي أسكنها الشباك.
زائر[ عدد التعليقات: 2680 ] نشر منذ 51 دقيقة
وين صار هذا التصويت بالمريخ ههههههههههه
الكل شاهد كنو في مباراة فريقه وكل المحللين قالوا ان كنو هو افضل لاعب في الجولة
من لان بدينا بالتخبط
zezu[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 34 دقيقة
واضح انها تسليك علشان تضبيط لجنة الحكام وخشم بخاري