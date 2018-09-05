محترف النصر يتفوق على لاعب الهلال ويقتنص لقب الأفضل

نواف السالم(صدى):

تفوق البرازيلي جوليانو فيكتور، لاعب وسط نادي النصر، على محور الهلال محمد كنو؛ ليقتنص لقب أفضل لاعب في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر محترف النصر، التصويت الجماهيري الذي أجرته قناة ” دوري بلس ” ، المالكة لحقوق إذاعة الكرة السعودية؛ فيما جاء في المرتبة الثانية محور الهلال محمد كنو، ثم ثالثًا حسين عبدالغني، قائد فريق أحُد.

واقتنص جوليانو، في أولى مبارياته بقميص فريقه النصر، أمام أحُد على أرضه، هدفًا في الوقت الضائع بتمريرة ساحرة من اللاعب إلى زميله المغربي نور الدين إمرابط الذي أسكنها الشباك.