وظائف شاغرة بالقوات البحرية الملكية
كشفت الكلية التقنية بالطائف بالتعاون مع القوات البحرية الملكية، عن عقد لقاء توظيف اليوم الأربعاء 25 /12 /1439 بمسرح الكلية بـ ” الرميده ” من الساعة 8 ص الى الساعة 12.30 ظهرًا.
وأوضحت الكلية أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية ” تخصص انتاج، تخصص قوى كهربائية، تخصص سيارات، تخصص الكترونيات ” .
وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بإحضار أصل وصور شهادة الكلية التقنية والسجل التدريبي والبطاقة الشخصية، ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53410 ] نشر منذ 14 دقيقة
باالتوفيق للجميع ,,