وظائف شاغرة بالقوات البحرية الملكية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الكلية التقنية بالطائف بالتعاون مع القوات البحرية الملكية، عن عقد لقاء توظيف اليوم الأربعاء 25 /12 /1439 بمسرح الكلية بـ ” الرميده ” من الساعة 8 ص الى الساعة 12.30 ظهرًا.

وأوضحت الكلية أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية ” تخصص انتاج، تخصص قوى كهربائية، تخصص سيارات، تخصص الكترونيات ” .

وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بإحضار أصل وصور شهادة الكلية التقنية والسجل التدريبي والبطاقة الشخصية، ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا