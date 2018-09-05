حارس الاتحاد يؤكد تعافيه من الإصابة

طلا(صدى):

كشف اللاعب فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد، عن تعافيه بشكل جيد من الإصابة التي لحقت به، موضحًا أنه من المقرر أن يعود بعد مباراة القادسية، ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وعن الأنباء المتداولة بشأن رغبته في الرحيل عن الاتحاد، أكد ” القرني ” ، أنه مستمر مع الفريق الأول، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أي نية في الرحيل، كما روج البعض.

فيما رأى حارس الاتحاد، أن تجربة الحراس الأجانب بالمملكة تعود إلى اختيارات الأندية، لافتًا إلى أنه لا يوجد فارق كبير بين المواطن والأجنبي.

جدير بالذكر، أن حارس الاتحاد فواز القرني، كان قد غاب عن مباراة الاتحاد مع الشباب، ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.