” أمير الإصلاح ” .. صورة ولي العهد تزين غلاف مجلة ” نيوزويك ” الأمريكية

علي القحطاني(صدى):

زينت صورة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، غلاف مجلة ” نيوزويك ” الأمريكية الشهيرة، حيث قالت أنه يعيد للسعودية مجدها من جديد، واصفةً إياه بـ ” أمير الإصلاح ” .

وتحدثت المجلة، عن ” سحر ” ولي العهد في الغرب والذي تمكن من إجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة جعلت المملكة عنوانًا رئيسيًا في وسائل الإعلام العالمية ، لافتة إلى زيارات ولي العهد للدول الأوروبية والولايات المتحدة ووصفتها بالزيارات المهيبة التي شهدت اهتمامًا عالميًا بسبب خططه الإصلاحية الكبرى.

وأشارت المجلة، إلى أن أمير الإصلاح لا يتوانى في مواجهة أي مشكلة ويتعامل مع أي تهديد يحيط المملكة أو سياساتها بجدية، إلى جانب مكافحة للفساد والإرهاب والتهديدات الإيرانية وأذرعها التي تثير الفوضى في المنطقة العربية والعالم.