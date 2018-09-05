رجل يغتصب فتاة تحت التهديد ويعتدي عليها بشفرة حلاقة

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم رجل بالمغرب، على اغتصاب فتاة عشرينية تحت تهديد السلاح والاعتداء عليها بشفرة حلاقة.

واعتدى الرجل على الفتاة بشفرة حلاقة متسببًا لها في جروح على مستوى الوجه بعد توجيه لها لعدة طعنات، بأحد الدواوير بمدينة بلقصيري، حين كانت متوجهة إلى العمل.

واعتقلت الجهات الأمنية المتهم، بعد أن أجرت الفتاة 14 ” غرزة ” على مستوى الوجه، و6 ” غرز ” على مستوى اليدين؛ بالإضافة إلى جروح على مستوى الظهر.