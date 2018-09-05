رجل يغتصب فتاة تحت التهديد ويعتدي عليها بشفرة حلاقة
أقدم رجل بالمغرب، على اغتصاب فتاة عشرينية تحت تهديد السلاح والاعتداء عليها بشفرة حلاقة.
واعتدى الرجل على الفتاة بشفرة حلاقة متسببًا لها في جروح على مستوى الوجه بعد توجيه لها لعدة طعنات، بأحد الدواوير بمدينة بلقصيري، حين كانت متوجهة إلى العمل.
واعتقلت الجهات الأمنية المتهم، بعد أن أجرت الفتاة 14 ” غرزة ” على مستوى الوجه، و6 ” غرز ” على مستوى اليدين؛ بالإضافة إلى جروح على مستوى الظهر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53410 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يشفيها مما اصابها ، وينتقم من اساء إليها ,, آمين ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم