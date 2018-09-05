” صورة ” نادرة لخادم الحرمين الشريفين خلال زيارته لمصر عام 1951م

نايف السالم(صدى):

وثقت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، وهو في زيارة لمصر عام 1951م.

والتقطت هذه الصورة عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، حينما كان أميرًا آنذاك، فهو من مواليد عام 1935 م.

يُذكر أن إحدى الصحف المصرية علقت على هذه الصورة، قائلة أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يكن معزةً لمصر؛ ليس فقط بعدما تولى أمور المملكة، بل إن هذا الحب الشديد لمصر بدأ منذ أن كان شابًا لم يبلغ سن العشرين.