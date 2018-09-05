الشاي الأخضر يحسن الذاكرة لدى كبار السن

باريس(صدى):

أفادت دراسة أجراها فريق من الباحثين في الأكاديمية العلمية الفرنسية في باريس، بأن الشاي الأخضر يحتوي على مادة “الثيانين” – وهو حمض أميني يدخل في عمل المادة الكيميائية التي تعرف باسم ” أستيل كولين ” مما يجعله أكثر فعالية في تحسين الذاكرة لدى كبار السن .

وأشارت الدراسة إلى أن الشاى الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويساهم في حماية الخلايا العصبية مما يتطلب احتساء ما بين 2 – 3 أكواب من الشاى الأخضر غير محلاة يوميا، موضحة أن 100 جرام من الشاي الأخضر تحتوي على ما بين 1-2 جرام من حمض ” الثيانين ” .