شاب يخطف فتاة ويساوم والدتها على دفع 100 ألف ليتزوجها بها

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة القاهرة بمصر، واقعة اختطاف طالبة تعمل بإحدى المطاعم، ومساومة والدتها علي دفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه مقابل إطلاق سراحها، وذلك بعد أن اكُتشف أنها على علاقة عاطفية بعامل معها بالمطعم.

واتضح من خلال التحريات، أنه هذا العامل كان اصطحب الفتاة المتغيبة لمنزله، وتم ضبطه وبصحبته الطالبة، وضبط بحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم فى إجراء المساومة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جانبهما، اعترفا الطرفان بأنهما على علاقة عاطفية، وبسبب عدم قدرته على تدبير نفقات الزواج، اختلق واقعة اختطافها ومساومة ذويها على دفع المبلغ المالي، لإتمام زواجهما.

جدير بالذكر، أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.