الأرصاد توضح حقيقة تعرض الرياض لعاصفة رملية

حمود العنزي(صدى):

أكد تقرير مناخي صادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن ما تمّ تسجيله يوم 9 مايو 2018م على مدينة الرياض، يصنّف برياح نشطة، وليس عاصفة رملية كما تداول البعض، حيث لم تتجاوز السرعة 40 كيلو مترًا في الساعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعًا فيديو، تضمن معلومات غير دقيقة عن ظواهر جوية تأثرت بها المملكة، وخاصة مدينة الرياض، مبينًا أن العاصمة شهدت أقوى عاصفة رملية يوم 9 مايو الماضي، الأمر الذي نفته الهيئة تمامًا.

ومن جانبها، ووجهت الأرصاد، تحذيرًا من المعلومات التي تنشر دون مرجعية علمية متخصّصة، نظرًا لافتقارها للمصداقية، ولا تمثل الواقع بأيّ صلة، داعية وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لعدم تداول هذه المعلومات غير الدقيقة ونشرها، حتى لا تنعكس بالسلب على المواطنين، وتشوّش على المعلومات الرسمية الصادرة من الهيئة.