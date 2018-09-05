بالفيديو.. سما المصري تتقدم للعمل كمعيدة بإحدى الجامعات الخاصة
أثارت الفنانة المصرية سما المصري ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر فيديو تٌعلن به تقدمها بأوراقها للتعيين كمعيدة لتدريس اللغة الإنجليزية، بإحدى الجامعات الخاصة بالسادس من أكتوبر .
حيث أكدت أنه سبق لها العمل كمعيدة بنفس الكلية عام 2002 .
وقالت سما إنها عادت لتقديم طلب لعميد الكلية للعودة للتدريس، خاصة أنها خريجة كلية آداب لغة إنجليزية، وذكرت أنها ستحضر دبلوم وماجستير بنفس الكلية، وأنها تنتظر الموافقة على الطلب لتبدأ عملها مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
zayr[ عدد التعليقات: 1603 ] نشر منذ 27 دقيقة
كان العلم نورن اصبح في زمن العسكر ضلامن.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3882 ] نشر منذ 12 دقيقة
هاذي ماعرفت للحين وشو تشتغل مره رقاصه ومره داخله في الرئاسه ومره ربه بيت تغسل الخرفان والحين معيده والمشكله دارسه آداب وتربيه ???
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53410 ] نشر منذ 10 دقائق
طيب ياسمسومه ياوجه الشؤم والبومه ,,
,, وظيفتك في الحمامات ، للتنظيف والتعقيم ، بعد ان تتنظفي وتتعقمي جيداً كل صباح ,,