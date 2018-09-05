بالفيديو.. سما المصري تتقدم للعمل كمعيدة بإحدى الجامعات الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المصرية سما المصري ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر فيديو تٌعلن به تقدمها بأوراقها للتعيين كمعيدة لتدريس اللغة الإنجليزية، بإحدى الجامعات الخاصة بالسادس من أكتوبر .

حيث أكدت أنه سبق لها العمل كمعيدة بنفس الكلية عام 2002 .

وقالت سما إنها عادت لتقديم طلب لعميد الكلية للعودة للتدريس، خاصة أنها خريجة كلية آداب لغة إنجليزية، وذكرت أنها ستحضر دبلوم وماجستير بنفس الكلية، وأنها تنتظر الموافقة على الطلب لتبدأ عملها مع انطلاق العام الدراسي الجديد.