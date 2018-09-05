مليشيا الحوثي تتعاون مع حزب الله لعرقلة مشاورات جنيف
أكد مصادر، أن حزب الله يسعى لإفشال مشاورات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع مليشيا الحوثي الإيرانية.
وأشارت، إلى أن هناك شروط جديدة وضعتها المليشيا الحوثية قبل الحضور لمشاورات جنيف لعرقلتها.
ومن الجدير بالذكر، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، أوضح في وقت سابق، أن المشاورات المقرر إجراؤها بين الشرعية والانقلابيين، الخميس المقبل ستتناول 3 ملفات، وتستمر ثلاثة أيام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53410 ] نشر منذ 19 دقيقة
اخزاهما الله وخذلهما ، ومن يتبعهما ,, آمين ,,
,, هؤلاء عبيد المجوس ، الملالي المشركين هدفهم خراب اليلاد العربيه وإذلالها ،،
,, والخمة هذولا مغسولة ادمغتهم بحجج لا اساس لها ، الا وهي نصرة آل البيت ،،
,, والسؤال : ماالظلم الذي وقع على آل البيت ، ومِن مَن ..؟
,, قاتلهم الله وأزالهم عن وجه البسيطه ,, آمين ,,