مليشيا الحوثي تتعاون مع حزب الله لعرقلة مشاورات جنيف

فهمي محمد(صدى):

أكد مصادر، أن حزب الله يسعى لإفشال مشاورات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأشارت، إلى أن هناك شروط جديدة وضعتها المليشيا الحوثية قبل الحضور لمشاورات جنيف لعرقلتها.

ومن الجدير بالذكر، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، أوضح في وقت سابق، أن المشاورات المقرر إجراؤها بين الشرعية والانقلابيين، الخميس المقبل ستتناول 3 ملفات، وتستمر ثلاثة أيام.