” الفضلي ” يشكر القيادة للموافقة على إنشاء محطتين لتحلية المياه بالخبر والجبيل

الرياض(صدى):

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما يوليه ـ أيده الله ـ من رعاية واهتمام بالغ بقطاع المياه في المملكة من خلال الدعم المباشر والسخي لمشاريع المياه وخدماتها في عموم مناطق المملكة.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة صدور الموافقة السامية على طرح مشروع إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحة في كل من (الخبر، والجبيل) بتكلفة تقدر بنحو ( أربعة مليارات ريال ).

وقال معاليه: إن هذا المشروع المهم الذي يُتوقع دخوله الخدمة منتصف العام (2021م) سيسهم ـ بمشيئة الله ـ في زيادة كمية المياه المحلاة المخصصة إلى مدن المنطقة الشرقية بأكثر من (مليون) متر مكعب يومياً، والارتقاء بخدمات المياه بالمنطقة، مشيرا إلى أن المشروع سينفذ وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، مما سيسهم في تحسين كفاءة الإنتاج، وخفض النفقات التشغيلية للمحطتين، ورفع كفاءة استخدام أصولهما.

وأكد معالي الوزير الفضلي أن هذا المشروع يأتي امتداداً لعدد من المشاريع الحيوية المهمة المنفذة التي يجري تنفيذها حالياً في عموم مناطق المملكة، وذلك وفقاً لتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبما يتفق ورؤية المملكة (2030).