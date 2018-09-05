بالفيديو.. نصائح وإرشادات للمحافظة على سلامة اللحوم الطازجة

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعة من النصائح والإرشادات؛ وذلك للمحافظة على جودة وسلامة اللحوم الطازجة وطرق حفظها.

وعن هذه الإرشادات، فإنها شملت عدم ترك اللحوم أكثر من ساعتين خارج الثلاجة وحفظها في أوعية محكمة الغلق داخل الثلاجة، ووضعها في أبرد مكان في الثلاجة، وتركها 6 ساعات على الأقل في الثلاجة قبل حفظها في الفريزر.

أما فيما يتعلق بطرق حفظ اللحوم، أصدرت الهيئة بعض الارشادات شملت حفظ قطع اللحم في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام، وبين 4 إلى 6 أشهر في ” الفريزر ” ، حيث يمكن حفظ شريحة اللحم “ستيك” في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام، ومن 6 إلى 12 شهرًا في ” الفريزر ” .

ومن هذه النصائح أيضًا، حفظ اللحم المفروم في الثلاجة من يوم إلى يومين، ومن 3 إلى 4 أشهر في ” الفريزر ” ، كما يمكن حفظ كلٍّ من اللسان أو الكلى أو القلب أو الكبد في الثلاجة بين يوم ويومين ومن 3 إلى 4 أشهر في الفريزر.