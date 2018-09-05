الزعاق: بعد 21 يوما سيتساوى طول الليل مع النهار

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن النهار لا يزال أطول من الليل، موضحًا أنه خلال هذه الأيام، يأخذ الليل حصته من النهار بمقدار نصف دقيقة تقريبًا بشكل يومي.

وأضاف ” الزعاق ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بعد 21 يومًا سيتساوى طول الليل مع النهار وتكون حصة كل منهما 12 ساعة، ويوافق ذلك يوم الخميس 17/1/1440هـ، الموافق 27/9/2018م ” .