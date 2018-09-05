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الزعاق: بعد 21 يوما سيتساوى طول الليل مع النهار

الزعاق: بعد 21 يوما سيتساوى طول الليل مع النهار
علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن النهار لا يزال أطول من الليل، موضحًا أنه خلال هذه الأيام، يأخذ الليل حصته من النهار بمقدار نصف دقيقة تقريبًا بشكل يومي.

وأضاف ” الزعاق ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بعد 21 يومًا سيتساوى طول الليل مع النهار وتكون حصة كل منهما 12 ساعة، ويوافق ذلك يوم الخميس 17/1/1440هـ، الموافق 27/9/2018م ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 56 دقيقة

تراك غثيتنا كل يوم شاطح معلوماتك معروفة
فصول السنه 4 في 12 سبتمبر يدخل فصل الخريف ويتساوى الليل والنهار وفي 21 سبتمبر يدخل الشتاء وفي 21 مارس يدخل الربيع ويتساوى الليل والنهار مرة اخرى وفي 21 جون يدخل الصيف وش الجديد اللي قلته

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