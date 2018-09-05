جامعة الباحة تحقق في شكوى تتهمها بالمحاباة لأحد منسوبيها

إبراهيم الزهراني(صدى):

ناشدت والدة إحدى طالبات الطب بجامعة الباحة، وزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” بالتحقيق في قيام جامعة الباحة بالمحاباة في قبول تحويل ابنة عميد بالجامعة، من كلية أهلية إلى كلية الطب، ورفض قبول تحويل ابنتها التي تتفوق في الدرجات عليها، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان: ” مواطنة تتهم جامعة الباحة بقبول تحويل ابنة العميد ورفض ابنتها.. والجامعة تعلق ” .

وفي هذا السياق، صرحت مصادر أن الدكتور عبد الله الحسين، مدير جامعة الباحة، وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في هذه الشكوى، حيث تضم هذه اللجنة عمداء كليات وأحد وكلاء الجامعة.

ومن جانبه كشف سليمان الزايدي، مدير عام جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة التي تتبع لها الباحة، أن الجمعية قررت التواصل مع الجامعة؛ للوقوف على ملابسات القضية والتأكد من تطبيق النظام والعدالة في القبول والتحويل بالجامعات.

يُذكر أن الدة الطالبة كانت قد اتهمت جامعة الباحة بمحاباة ابنة أحد مسؤولي الجامعة وقبولها في الجامعة بينما تم رفض ابنتها، على تصريح المتحدث باسم الجامعة حول هذا الأمر.

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