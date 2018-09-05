طرق لمنع الخيانة الزوجية

أوتاوا(صدى):

توصل علماء جامعة New Brunswick إلى طرق يلجأ إليها بعض الأشخاص؛ لمحاربة مشاعر الإغراء ومنع أنفسهم الخيانة الزوجية، وذلك بعد إجراء استطلاع شمل أكثر من 350 شخصًا.

وأظهر الاستطلاع أن ممارسة الجنس بين الأزواج هي أكثر الطرق المستخدمة شيوعًا، لمنع محاولة الخيانة الزوجية.

وأجاب المشاركون في الاستطلاع عن كيفية مقاومتهم للخيانة الزوجية، قائلين أن ” تحسين العلاقة ” يعد تكتيكًا رئيسيًا شمل عدة تحركات مثل، الخروج في موعد مع الشريك وبذل جهد إضافي لإنجاح العلاقة، أو ممارسة الجنس بشكل أكبر.

وأضاف المشاركون تجنب الاستباقية، على محاولة تجنب الإغراء مع عدم الاقتراب أو الابتعاد عن مصدره، بالإضافة إلى الانتقاص من الإغراء، أي الشعور بالذنب، والتفكير في الشخص المغري ضمن إطار سلبي.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة، أن التقنيات المتبعة غير فعالة إلى حد كبير؛ حيث لم يكن لأي من التكتيكات تأثير على مستوى الخيانة الجنسية، أو محاولة تحسين العلاقة الزوجية.