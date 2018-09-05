طريقة بسيطة تساعدك على النوم وتمنع الأرق

واشنطن(صدى):

كشف الطبيب الأمريكي أندرو ويل ، عن طريقة تنفس بسيطة من شأنها تساعد على النوم السريع وتمنع الأرق وتستغرق بضع ثوان .

وأطلق الدكتور ويل على هذه الطريقة اسم ” 4- 7- 8 ” ووصفها بأنها فعالة كالمهدئات واعتمدها خبراء التأمل النفسي واليوغا .

وقال الدكتور ويل إنه يمكن للفرد أن يقوم بهذه الطريقة مرتين يوميًا، موضحًا أنه لا يوجد داعي للقيام بها بأكثر من ذلك، مؤكدًا على فعاليتها للنوم ومعالجة التوتر النفسي .

وأضاف الدكتور ويل أن الرد عليه التمرن عليها لبضع مرات ويميًا كي يستفيد منها في حالات النوم والاسترخاء وعلاج التوتر العصبي .

ويتم تطبيق تلك الطريقة كما يصف الدكتور من خلال إغلاق الفم والتنفس بهدوء عبر الأنف لـ 4 ثوان ثم يوقف الفرد نفسه لمدة 7 ثوان، وبعد ذلك يفتح فمه ويتنفس ببطء لـ 8 ثوان ويصدر صوت خلال عملية التنفس ويكرر هذه العملية 3 مرات أخرى .