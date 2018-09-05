” الغذاء والدواء ” تنشر مسودة آلية توطين وظائف العاملين في الدعاية
نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة الآلية المقترحة لتوطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وحددت تاريخ 20 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي التعليقات عليها.
وتأتي المسودة ضمن سعي الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتماشياً مع برنامج التحوّل الوطني لمواكبة توطين الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية، وإيماناً بالدور الحيوي الذي يجب أن يتولاه القطاع الخاص بتوظيف الكفاءات الوطنية المتميزة.
وتتضمن الآلية المقترحة إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين على وظيفة مندوب دعاية طبية، وكذلك إيقاف الموافقات على نقل الكفالات، إضافة إلى تعيين صيدلي سعودي على أي وظيفة مندوب دعاية طبية تشغر، واشتراط أن يكون جميع الصيادلة الذين يراجعون القطاعات الحكومية كمندوبي دعاية طبية سعوديين بنهاية عام 2019م، وتحقيق سعودة وظائف مندوبي الدعاية الطبية بنسبة 25% كل ستة أشهر ابتداءً من 2019م.
وبحسب الآلية المقترحة تنتهي تراخيص جميع الصيادلة غير السعوديين المرخصين كمندوبي دعاية طبية بنهاية عام 2020م، بحيث تكون مهنة مندوب الدعاية الطبية مقصورة على الصيادلة السعوديين بعد ذلك التاريخ، مع تعديل جميع مسميات الصيادلة المرخصين على شركات الأدوية ووكلائها ومكاتبها العلمية، وبما يتوافق مع تصنيفهم وتسجيلهم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمسميات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وكان معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وافق على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الوارد في المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425هـ، وأن يقتصر العمل في هذا المــجال على الصيادلة السعوديين.
ويمكن الاطلاع على مسودة الآلية المقتــرحة لتوطين وظائـف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية من خلال الرابط التالي:هنا
منصور[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه تاجر واسم تجاري لصيدليه معروفه يمتلك اكثر من 3000 الاف صيدليه هذا يعني 3000 وظيفه شاغره للسعوديين المشكله انه هو المستورد ل70% من الادويه في المملكه فماذا استفدنا من هذا البغيض …الحل
على الحكومه ان تدعم خريجين الصيدله بقروض لفتح صيدليات خاصه بكل شخص بحيث كل حي يفتح فيه الشاب او شابه يمنع تجديد ترخيص لذالك البغيض وهكذا …والسماح لهم بالاستيراد الادويه مباشره والا فان البغيض سوف يحاربهم ولن يورد لهم مهما كانت النتيجه …دخله في اقل صيدليه حوالي 45 الف يوميا والارباح بالملايين واقسم على ذالك ومن مصادر موثوقه وسوف اضع اسم دواء للسكر وانظر الفرق عن السعر العالمي لايقل عن 100 ريال …
عندما يتم دعم الشاب ويفتتح صيدليه ويصبح دخله 20 الف واكثر فسوف يتهافتون على الاستثمار فيها واما توظيف صيدلي ب4 الاف او 5 عند هذا الاحمق فهذا ظلم …
الدواء اسمه galvus met1000 السعر168.15 والسعر العالمي حوالي 65 ريال …
هذا والحكومه تدعم ادوية الامراض المزمنه واعتقد ان الدعم يذهب لمثل هذا البغيض …