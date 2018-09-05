المعهد العقاري السعودي يقيم 13 دورة عقارية متخصصة في 8 مدن

محمد السعران(صدى):

ينظم المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار ثلاثة عشر دورة عقارية ومتخصصة في ثمانية مدن خلال شهر سبتمبر، منها دورتين تقامان لأول مره في مدينتي خميس مشيط وجازان.

وتتناول هذه الدورات معلومات تفصيلية علمية عن الوساطة العقارية تمكن العاملين والمهتمين من الإلمام بأخلاقيات المهنة، ومعرفة المسؤولية النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية، وأساسيات إدارة المرافق وأنواع برامج صيانتها، وأنظمتها وأدواتها، وإدارة اتحادات الملاك، للإلمام بحقوق ومسؤوليات الملاك الذين يعيشون في ملكيات مشتركة.

وتأتي الدورات ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير و رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في ‏السوق العقاري، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد خبراء مختصين في ‏المجال العقاري، وتحقيق أهداف استراتيجية منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق ‏العقاري السعودي وتطويره وتنظيمه، وكذلك خلق فرص وظيفية جديدة للسعوديين، إضافة ‏إلى أن يكون المعهد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات ‏والمناسبات والمعارض ذات العلاقة‎.‎

وأقام المعهد منذ تأسيسه ٦٨ دورة تدريبية في ٨ مجالات ذات علاقة بالقطاع العقاري، عمل خلالها على تأهيل العاملين في القطاع وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتوفير بيئة عقارية احترافية تضمن حقوق جميع الأطراف في عملية البيع والشراء والتأجير، كما تضمن احترافية العاملين في القطاع، وشارك في تلك الدورات نحو ٢٠٠٠ متدرباً ومتدربة من العاملين أو الراغبين في العمل في القطاع.

يذكر أن التسجيل في دورات المعهد العقاري السعودي متاحاً عبر الموقع الإلكتروني هنا.