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  • نشر : منذ 9 دقائق
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  • حوادث

بالصور.. تعرض عدد من معلمات متوسطة ” أم الجماجم ” لحادث مروري

بالصور.. تعرض عدد من معلمات متوسطة ” أم الجماجم ” لحادث مروري
نايف السالم(صدى):

شهدت متوسطة ” أم الجماجم ” صباح اليوم الأربعاء، تعرض عدد من المعلمات لحادث مروري.

وبالتطرق للتفاصيل، أصدرت إدارة المجمعة بيان، أوضحت فيه أن معلمات متوسطة أم الجماجم تعرضت صباح اليوم، لحادث انقلاب المركبة التي تقلهم.

وتتلقى المعلمات العلاج بمستشفى مستشفى ” الأرطاوية ” وسط متابعة مدير مكتب التعليم في الأرطاوية عبدالله الذياب، حيث أشار إلى أنهم لم يصبهم سوى كدمات بسيطه.

 

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 5 دقائق

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1782 ] نشر منذ 1 دقيقة

الحمد لله على سلامة الجميع..

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