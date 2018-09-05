بالصور.. تعرض عدد من معلمات متوسطة ” أم الجماجم ” لحادث مروري

نايف السالم(صدى):

شهدت متوسطة ” أم الجماجم ” صباح اليوم الأربعاء، تعرض عدد من المعلمات لحادث مروري.

وبالتطرق للتفاصيل، أصدرت إدارة المجمعة بيان، أوضحت فيه أن معلمات متوسطة أم الجماجم تعرضت صباح اليوم، لحادث انقلاب المركبة التي تقلهم.

وتتلقى المعلمات العلاج بمستشفى مستشفى ” الأرطاوية ” وسط متابعة مدير مكتب التعليم في الأرطاوية عبدالله الذياب، حيث أشار إلى أنهم لم يصبهم سوى كدمات بسيطه.