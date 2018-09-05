الاتحاد العراقي يتمسك بالحق في استضافة ” خليجي 24 “

نواف السالم(صدى):

أكد صباح رضا أمين عام الاتحاد العراقي لكرة القدم، على تمسك بلاده باستضافة بطولة كأس الخليج العربي المقبلة ” خليجي 24 ” رغم تصريحات الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الخليجي، أمس الثلاثاء، أن قطر ستستضيف خليجي 24 في الدوحة خلال ديسمبر المقبل؛ فيما صرّح أمين عام الاتحاد العراقي: ” لن تتنازل عنه لكون جميع أبناء الرافدين يترقبون استضافة أشقائهم في بلدهم الثاني في البطولة التي تمثل أصالة وعراقة الخليج. ”

وأوضح ” رضا ” أن: ” الطلب والرغبة العراقية باستضافة البطولة الخليجية لم تعد طلبًا فقط بل باتت حقًا، خصوصًا أن جميع الاتحادات الخليجية أكدت على ذلك وأن البطولة تقام في العراق، ولذا من المهم أن يتم نيل هذا الحق وهذا الشرف الكبير بأن يجتمع أبناء الخليج في العراق مهد الحضارات. ”

وأشار إلى أن: ” في المرة السابقة كان منح الشقيقة الكويت حق الاستضافة توافقًا مع الموقف الخليجي احتفالاً بكون الكويت تم رفع الحظر الدولي عنها من قبل الجهات الرياضية الدولية، ولذا كان موقف العراق أن لا تكون تلك البطولة محلاً للشقاق من حيث المكان فتم التوافق مع الأشقاء على أن تقام في الكويت ومن ثم يأتي الدور على العراق وهذا هو الموقف الثابت. ”

وفي السياق نفسه، ثمن صباح رضا، مواقف الاتحادات الخليجية تجاه الرياضة العراقية ومن أهمها الموقف السعودي التي تمثل في خوض مباراة ودية قبل نهائيات كأس العالم الماضية؛ حيث يعتبر هذا الدعم مؤثرًا جدًا.