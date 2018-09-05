أول ” محجبة ” تشارك في مسابقة ملكة جمال إنجلترا

لندن(صدى):

شهدت مسابقة ملكة جمال إنجلترا، التي بدأت مساء أمس الثلاثاء، مشاركة أول فتاة ” محجبة ” في هذه المسابقة، وهي الشابة سارة افتخار، الطالبة بكلية الحقوق.

وعلّقت ” افتخار ” ، على مشاركتها بالمسابقة قائلة: ” قد أكون أول مشاركة محجبة، لكني كسائر الشابات الأخريات، وإن أردت أن أتحجب وأرتدي ملابس محتشمة، يجب ألا يشكل ذلك موضوع نقاش ” ، مضيفة: ” أنا مثل المشاركات الأخريات ” .

وكانت سارة افتخار، التي تعمل خبيرة تجميل، قد فازت من قبل بلقب ملكة جمال منطقة ” هادرزفيلد ” شمال إنجلترا، ودائما ما تقوم ” افتخار ” بنشر صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مرتدية ملابس باكستانية تقليدية.