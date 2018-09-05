أول ” محجبة ” تشارك في مسابقة ملكة جمال إنجلترا
شهدت مسابقة ملكة جمال إنجلترا، التي بدأت مساء أمس الثلاثاء، مشاركة أول فتاة ” محجبة ” في هذه المسابقة، وهي الشابة سارة افتخار، الطالبة بكلية الحقوق.
وعلّقت ” افتخار ” ، على مشاركتها بالمسابقة قائلة: ” قد أكون أول مشاركة محجبة، لكني كسائر الشابات الأخريات، وإن أردت أن أتحجب وأرتدي ملابس محتشمة، يجب ألا يشكل ذلك موضوع نقاش ” ، مضيفة: ” أنا مثل المشاركات الأخريات ” .
وكانت سارة افتخار، التي تعمل خبيرة تجميل، قد فازت من قبل بلقب ملكة جمال منطقة ” هادرزفيلد ” شمال إنجلترا، ودائما ما تقوم ” افتخار ” بنشر صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مرتدية ملابس باكستانية تقليدية.
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 2 ساعتين
بديت اشك بعيوني ماني شايف حجاب وعنوان الخبر يقول محجبة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53410 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي محجبه واي ضحك على الدقون ………!!!!
,, قولوا مغطية شعر رأسها ، كاشفه وليست حاسره ، هذا هو اللفظ الصحيح ,,
,, قولوا فساد ، قولوها صريحه ، ونقول صح كلامكم ,,,
,, ولكن لا تتفوهوا بكلمة حجاب ، لأن الحجاب والمتحجبات العفيفات ، اعلى واجل واسمى من ان تتلفظوا بذكرهن بألسنتكم العفنه النتنه ,,
,, عليكم من الله ماتستحقون ,,