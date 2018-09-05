” الزكاة والدخل ” تضبط 260 مخالفة ضريبية خلال حملتها التفتيشية في منشآت القطاع الصحي

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 260 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار حملتها التفتيشية في عدد من المستشفيات، والمستوصفات، ومراكز بيع مستلزمات العناية الشخصية، في مختلف مناطق المملكة، حيث هدفت هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة لمدة أسبوع ، 1900 موقع، وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على إصدار فواتير ضريبية تحمل أرقام ضريبية غير صحيحة، بالإضافة لإصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة.

ومن خلال تلك الحملات الميدانية، تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة اجراءات ضريبة القيمة المضافة.

و جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).