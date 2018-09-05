عقب إطلاق الخدمة إلكترونيا.. وزارة العدل توثق 16 ألف عقد تأسيس للشركات خلال عام

الرياض(صدى):

كشفت منصّة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أنّ إجمالي عقود تأسيس الشركات الموثقة بلغت 16 ألف عقداً خلال العام الجاري.

ويأتي ذلك عقب إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة والاستثمار والتي تمكِّن العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات إلكترونياً دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كاتب العدل.

ووفقاً للمنصة، فإنّ منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ 7940 عقداً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 4320 عقداً، ثم المنطقة الشرقية بـ 2762 عقداً.

وسجّلت منطقة القصيم 356 عقداً، تليها المدينة المنورة بـ 206 عقود، ثم عسير بـ 103 عقود، فمنطقة حائل بـ 72 عقداً، تليها منطقة نجران بـ 66 عقداً.

وأتت منطقة تبوك بـ 24 عقداً، ثم منطقتا الجوف وجازان مجتمعتين بـ 22 عقداً، فمنطقتا الباحة والحدود الشمالية بستة عقود، مسجلتين بذلك أقل عدد من العقود.

يشار إلى أن وزارة العدل وضعت العديد من الخدمات التي تصب في صالح المستثمرين ورواد الأعمال وتحفظ أوقاتهم وتمنحهم مرونة في إنجاز أعمالهم المتعلقة بالوكالات والقضايا التجارية إلكترونياً في أي وقت وبشكل يتجاوز الزيارات لكتابات العدل والمحاكم وغيرها.