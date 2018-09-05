قبل شهر من موعد إصداره.. صور مسربة لهاتف جوجل الجديد

وكالات(صدى):

تسربت مجموعة من الصور لهاتف ” جوجل ” الجديد ” Pixel 3 XL Google ” ، ولك بعد أن تركه أحد الركاب بالجزء الخلفي من سيارة أجرة.

حيث قام السائق بتفقد الهاتف، وأدرك أن النسخة الجديد من هاتف ” جوجل ” الذي لم يطلق بعد؛ لكونه يملك ” Pixel 2 XL Google ” ، بالإضافة لبعض ميزاته مثل ” شعار جوجل ” في الواجهة الخلفية للهاتف.

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الإجتماعي، كما وصلت إلى المواقع المعنية بمتابعة أحدث تطورات الهواتف الذكية، قبل أن تتم إعادته إلى مالكه، وذلك قبل شهر من موعد الإصدار الرسمي للهاتف.